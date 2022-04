EU Masters: Nach perfektem Start - Prime-League-Teams unter Druck!

Damit bringen die aktuellen Tabellenkonstellationen vor allem für Spandau und GL schon einiges an Druck mit sich. Denn um in die Knockout-Stage einzuziehen, muss man mindestens auf dem zweiten Platz landen. Keine leichte Aufgabe, speziell für die beiden Berliner-Teams, die sich damit in der am Donnerstag beginnenden Rückrunde de facto keine Niederlage einfangen dürfen, wenn sie sicher weiterkommen wollen.