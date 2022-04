Unbesiegbar! LoL-Rekordweltmeister T1 besiegt GEN.G im Finale der LCK-Playoffs

Mit insgesamt 20 aufeinanderfolgenden Siegen gelang T1 ein historischer Rekord, der von der Bedeutung her vergleichbar mit den Leistungen der Fußballmannschaften Preston North End (1888/1889) sowie FC Arsenal (2003/2004) in der englischen Premier League ist. Der Erfolg wirkt sogar noch beeindruckender, wenn man die Ligastrukturen mit denen in Europa und Nordamerika vergleicht. Während in jenen Regionen die Matches in „Best-of-One“-Manier ausgetragen werden, müssen sich koreanische Teams in einem „Best-of-Three“ beweisen, was unter Umständen deutlich mehr Partien bedeuten kann. Das gleiche Prinzip kommt übrigens auch in der chinesischen Liga LPL zum Einsatz.