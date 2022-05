EU Masters: 12:0 - LDLC OL sorgt für Novum!

In Spiel 2 versuchte AGO ROGUE den französischen Favoriten mit einigen Off-Meta-Picks zu überraschen und lockte auf der Top-Lane Tryndamere und im Jungle Evelyn ein. Geholfen hat das aber nichts. Trotz gutem Beginn war es am Ende wieder LDLC OL‘s Bot-Lane um Exakick und Support-Spieler Mads „Doss“ Schwartz, die das Spiel zugunsten des LFL-Teams dominierten. Nach gerade einmal 25 Minuten stand es 2:0 in der Best-of-Five-Serie.