Microsoft und Riot Games bringen League of Legends & Co. zum Xbox Game Pass

Trotz einer fehlenden E3 wurde am vergangenen Wochenende die in Fachkreisen als „E3-Woche“ bekannte Zeitspanne eingeläutet. Zahlreiche Spiele wurden angekündigt, enthüllt oder anhand neuem Video- sowie Gameplay-Material präsentiert. Im Zuge des Microsoft Showcases enthüllte das in Redmond beheimatete Unternehmen eine enge Zusammenarbeit mit den Machern von Spielen wie League of Legends, Valorant und Co.: Riot Games.