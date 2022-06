Prime League Spieltag #5: GamerLegion - Der gefallene Titelträger

Verkehrte Welt für den Prime-League-Primus des letzten Spring Splits. Während man im Frühling noch souverän in die Saison startete und mit elf Siegen in Folge sogar den Rekord für die längste Siegesserie der höchsten deutschsprachigen LoL-Liga aufstellte, findet sich GamerLegion nun am anderen Ende des Erfolgspektrums wieder.