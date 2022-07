Febiven unterschreibt bei Mirage Elyandra in der LFL

Fabian „Febiven“ Diepstraten ist zurück in der professionellen Welt von League of Legends. Nach etwas mehr als einem Jahr greift der ehemalige LCS- wie LEC-Profi erneut zu Maus und Tastatur, um mit einem neuen Team durchzustarten. Doch anstatt in Europas Topliga anzutreten, hat sich der Mid Laner für die französische La Ligue Française League of Legends, kurz LFL, entschieden.