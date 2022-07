LFL Prixtel Day 2022 - So verrückt ist die französische LoL-Liga

Wird in Europa über League of Legends gesprochen, stößt man unweigerlich auf die League of Legends European Championship, kurz LEC. Hier spielen die vermeintlich besten Teams des Kontinents um Ruhm, Ehre und jede Menge Preisgeld. Dennoch haben in den letzten ein, zwei Jahren insbesondere nationale Ligen in Sachen Popularität deutlich aufgeholt und in den Augen so manches Fans sogar überholt.