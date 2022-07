LoL: Prime League Spieltag #14 - BIG gelingt Comeback, PENTA in der Krise

Winstreak vs. Losestreak hieß es im zweiten Duell des Tages. Das wiedererstarkte MOUZ traf auf das schwächelnde SK Gaming Prime. Schwäche zeigten in diesem Match-Up aber nur die Mäuse. Nach 14 Minuten war SK schon mit 9.000 Gold im Vorsprung - und diesen bauten sich genüsslich aus. Sie spielten es langsam, aber sicher, kontrollierten die Map und ließen MOUZ keine Chance mehr zurückzukommen. Am Ende hieß es dann 31:1, wodurch sich SK in der Tabelle wieder vor die Mäuse schob.