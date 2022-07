LoL: Unaufhaltsam! Unicorns of Love knacken Prime-League-Rekord

In der aktuellen Form geht das Team in der heimischen Liga definitiv als Favorit in die Playoffs. Im Upper-Bracket-Finale werden die Einhörner voraussichtlich auf BIG treffen, die sich zur Zeit mit einer Bilanz von 12:4 vor SK Gaming auf Position zwei im Klassement befinden. Zuvor soll und kann aber noch der Rekord ausgebaut werden. Am 17. Spieltag geht es gegen MOUZ um Sieg Nummer 13.