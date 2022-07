Misfits Gaming verlässt LEC, Team Heretics übernimmt LoL-Liga-Spot

In der kommenden Season wird folglich Team Heretics anstelle von Misfits Gaming in der LEC an den Start gehen. Zwar bleiben die Hasen in die Entwicklung des neuen Liga-Teams involviert, der Hauptanteil liegt von nun an aber bei den Spaniern. Die Organisation selbst ist vor allem für das eigene League of Legends Team bekannt, das aktuell noch in der spanischen SuperLiga antritt, unterhält allerdings auch Roster in den Spielen Valorant, FIFA sowie Counter-Strike und war zudem in Call of Duty aktiv.