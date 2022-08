MAD Lions verlängern mit LEC-Topstar Armut

Um auch in diesem Jahr an der Weltmeisterschaft teilzunehmen, müssen die Löwen eine möglichst hohe Platzierung im Zuge der LEC-Playoffs erreichen oder im besten Fall gewinnen. Noch aber stehen zwei Spieltage der hiesigen LoL-Liga an. Diese wartet am heutigen Freitag direkt mit einem Kracher-Match auf. Um 21:00 Uhr CEST treffen die MAD Lions auf Rogue, das neben Team Vitality den zweiten Platz in der Tabelle belegt. Sollten Armut und Co. das Spiel für sich entscheiden, ist ihnen die Tabellenführung zum Ende des Summer Splits nicht mehr zu nehmen. Bei einer Niederlage wiederum wird es noch einmal deutlich spannend.