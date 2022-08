Strauss Prime League: Unicorns of Love SE Summer Split Champions 2022 - S04 hält zu spät dagegen

Im Finale sah zunächst alles nach einer eindeutigen Begegnung aus. UOL SE kam dominant aus den Startlöchern, weshalb nach 28 Minuten und bei einem Stand von 24:3 die erste Map heimgefahren wurde. In Partie zwei pirschte sich S04 langsam an die Leitung heran, die an diesem Tag nötig war, um UOL Einhalt zu gebieten. Doch es reicht noch nicht. Noch. UOL fuhr den zweiten Sieg ein und war nun einen Maperfolg vom Titel entfernt.