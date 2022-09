LoL: Odoamne endlich gekrönt: Rogue gewinnt LEC Summer Split 2022!

Doch die Schurken knüpften nahtlos an ihr erfolgreiches Spiel aus den Jahren zuvor an und standen wie fast schon gewohnt auch im Frühling 2022 ganz oben in der Tabelle der regulären Saison. In den Playoffs ging es bis ins Finale, wo am Ende aber wieder Mal nur der zweite Platz zu Buche stand. G2 Esports war eine Nummer zu groß für das neu formierte Team und fegte die Schurken mit 3:0 aus dem Rift.