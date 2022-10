China ist raus! T1 & Faker zum fünften Mal im Finale der Worlds

Obwohl mit Faker der wohl beste League-of-Legends-Spieler im Aufgebot von T1 steht, war es im Vorfeld das Duell der Top Laner, auf das sich Experten und Fans am meisten freuten. Bai „369″ Jia-Hao von JDG und Choi „Zeus“ Woo-je von T1 gelten hier gegenwärtig als die beiden besten Spieler in League of Legends. Während sich 369 in der ersten Runde auf Jax deutlich gegen seinen Kontrahenten durchsetzen konnte, markierte Zeus‘ Yone pick einen Wendepunkt im laufenden Duell der beiden Starspieler. Fortan sollte es sich der Koreaner nicht mehr nehmen lassen, seinen Konkurrenten dauerhaft unter Druck zu setzen - auch in Team Fights nicht. Obwohl 369 auf Malphite deutlich besseren Engage hinsichtlich Gruppenscharmützel hatte, schaffte es dieser nie vollständig, einen klaren Vorteil für JD Gaming herauszuspielen.