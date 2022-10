KOI statt Karmine Corp - So geht die LEC in die nächste Season

Karmine Corp wird entsprechend in der kommenden Season weiter in der französischen LFL antreten und unter anderem mit Martin „Rekkles“ Larsson in den Spring Split starten. Spielern wie Lucas „Cabochard“ Simon-Meslet oder Lucas „Saken“ Fayard steht es indes offen, sich neue Teams im Vorfeld zur kommenden LEC-Season zu suchen. Während Sakens Vertrag ohnehin am 21 November 2022 endet, verfügt Cabochard über einen Kontrakt bis Ende nächsten Jahres. Entsprechend ist es weiterhin möglich, dass der gebürtige Franzose auch 2023 in der LFL antritt.