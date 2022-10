Worlds 2022: Rogue rockt, Fnatic kämpft & G2 steckt in der Klemme

In New York spielen gegenwärtig die 16 besten League-of-Legends-Mannschaften der Welt um den Einzug in die Knockout Stage der Weltmeisterschaft 2022. Doch nicht jedem Team wird am Ende ein Weiterkommen vergönnt sein. Insbesondere nordamerikanische und dementsprechend LCS-Vertreter schauen aktuell ganz tief in die Röhre, während es für die restlichen Regionen weiterhin um alles geht.