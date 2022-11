Faker gegen Deft! Wer wird neuer Weltmeister in League of Legends?

Lee „Faker“ Sang-hyeok ist ohne Zweifel der beste League-of-Legends-Spieler, der sich jemals in den Rift eingeloggt hat. Kaum einem anderen Profi ist das gelungen, was Faker in seiner bisherigen Karriere erreichte. Nun könnte er sich im Finale der League of Legends World Championship endgültig zum größten Spieler aller Zeiten aufschwingen, sollte sein Team, T1, DRX im Endspiel schlagen. Doch ausgerechnet ein ehemaliger Mitschüler könnte dem „Greatest Of All Time“ einen Strich durch die Rechnung machen.