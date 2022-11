LoL: Riot stellt sich quer - Findet das Prime-League-Märchen von NNO ein abruptes Ende?

Mehr oder weniger aus Spaß gegründet, traten die fünf Jungs der No Need Orga, kurz NNO, seit dem Spring Split 2022 in der zweiten Division der Strauss Prime League an, erreichten im Sommer dann auf der letzte Rille die Playoffs, spielten sich durch bis zum Titel-Gewinn und kurz darauf auch über die Relegation bis nach ganz oben in die erste Division der heimischen LoL-Liga. Der Miracle-Run schlechthin, von Experten und Fans der Szene gleichermaßen groß gefeiert.