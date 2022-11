LoL: Worlds Finale 2022 stellt Rekord auf!

Vor allem in Europa, wo Spiele mitten in der Nacht stattfanden, und im Zentrum des LoL-eSports-Fantums China und Südkorea, wo es früh am Morgen losging, waren die Spielstätten in Mexiko und den USA nicht förderlich für die Zuschauerzahlen. Doch schon zur Eröffnungszeremonie, begleitet von Hip-Hop-Star Lil Nas X, schalteten 3,2 Millionen Finalinteressierte zu.