Prime League: Ausverkauf bei Spandau? Aufrüsten bei SK Gaming Prime? Die Gerüchte-Küche brodelt!

Auch für die nach dem Abgang von Kynetic frei gewordene Stelle auf der AD-Carry-Position scheint man bei der Eintracht schon fündig geworden zu sein. Ludvig „SMILEY“ Granquist scheint hier das Replacement zu sein. Der 24-jährige Schwede spielte in seiner Karriere unter anderem schon für das Farmteam von Team Vitality und zuletzt bei Team GO in der französischen LFL.