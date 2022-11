Riot kündigt MSI und Worlds-Änderungen für 2023 an - Kommt das Double-Elimination-Bracket?

Während einer Pressekonferenz haben Naz Aletaha, Global Head of League of Legends Esports, und John Needham, President of eSports bei Riot Games, Änderungen für die Formate der beiden großen LoL-Wettbewerbe angekündigt. Zur Enttäuschung einiger Fans, soll das sogenannte „Single Elimination“-Format jedoch erhalten bleiben.