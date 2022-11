Trümmerhaufen LEC & LCS: Warum Korea & China League of Legends dominieren

Auch spielt die Historie des Sportes an sich eine Rolle. Während Fußball seit dem späten 19. Jahrhundert in Deutschland gespielt wird, sind Videospiele erst seit Mitte der 70er Jahre ein Thema und der eSports an sich nicht vor Ende der 1990er an Fahrt aufgenommen hat. Fun Fact: Die Wurzeln des elektronischen Sportes reichen bis in die 1950er Jahre zurück, als mit digitalen Varianten von Tic-Tac-Toe oder Tennis for Two die ersten kompetitiven Telespiele veröffentlicht wurden.