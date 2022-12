Tschüss und machts gut! Unicorns of Love vermelden Abgänge

Gleich fünf Profis werden sich in naher Zukunft neuen Herausforderungen stellen. Im Gegenzug wiederum sollen es neue Talente richten. Unter anderem geht das Gerücht um, DRX-Nachwuchs-Jungler Lee „Peach“ Min-gyu, der bis dato für DRX Challengers im Dickicht unterwegs gewesen ist, soll in Zukunft seinen Dienst in Deutschland verrichten.