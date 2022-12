Weitere Änderungen von Riot! Wird die LEC ab sofort unter der Woche gespielt?

Jedes der drei Saison-Drittel wird dabei insgesamt sechs Wochen lang gehen. Die ersten drei Wochen eines jeden Splits laufen im gewohnten Best-of-One-Format ab. Die besten acht der insgesamt zehn Teams werden anschließend in zwei Gruppen aufgeteilt, in denen sie sich in einem Double-Elimination-Format im dann geltenden Best-of-Three-Modus miteinander messen müssen. Die besten zwei Teams jeder Gruppe kommen weiter.