Death Match in League of Legends? Im Sommer gehts los!

Chaos pur! Neuer Modus angekündigt

In League of Legends stehen sich für gewöhnlich zehn Spieler:innen aufgeteilt in zwei Teams gegenüber. Nun plant Entwickler Riot Games eine kleine spielerische Revolution und kündigt einen Death-Match-Spielmodus für mehrere Duos an.

Kommenden Sommer plant Riot Games die Veröffentlichung eines neuen Spielmodus für League of Legends. In diesem sollen acht Spieler:innen aufgeteilt auf vier Teams in einem Deatch-Match-artigen Spielmodus gegeneinander antreten

