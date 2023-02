Prime League: Eintracht Spandau wird dominanter Herbstmeister

Die Erfolgsgeschichte von Eintracht Spandau geht auch 2023 nahtlos weiter.

2022 mit viel medialer Aufmerksamkeit in die League-of-Legends-eSports-Szene gestartet, etablierten sich die Berliner schnell als ernstzunehmendes Spitzenteam. Nach einem holprigen Start schaffte man es direkt im ersten Split der Vereinsgeschichte ins Finale. Zwar konnte man die Saison im Sommer nicht zu hundert Prozent replizieren, dennoch sprang auch da mit Blick auf das junge Alter der Organisation ein durchaus achtbarer fünfter Platz heraus.

Nun steht man wieder ganz oben. Mit acht Siegen im Gepäck verhinderte nur eine Niederlage gegen die Unicorns of Love SE, dass EINS am Ende der Hinrunde des momentan laufenden Splits mit einer perfekten Bilanz von 9:0 von der Spitze der heimischen Strauss Prime League grüßt.

Hinter der Eintracht folgen mit den Unicorns of Love Sexy Edition (7:2) und SK Gaming Prime (6:3) zwei weitere Anwärter auf den Titel. Bei UOL SE, dem amtierenden Champion, ist dies nach dem Austausch des kompletten Rosters durchaus überraschend, bei SK Gaming Prime war es nach den hochkarätigen Verpflichtungen der Offseason durchaus erwartbar.

Danach beginnt ein dicht zusammengepferchtes Mittelfeld, welches in Saisonhälfte zwei bis zu den Playoffs wohl die meiste Spannung bieten wird.

MOUZ & Schalke als Best of the Rest

Angeführt wird das Mittelfeld von den zusammen auf dem 4. Platz stehenden MOUZ und Schalke 04. Beide haben mit fünf Siegen bei vier Niederlagen eine leicht positive Bilanz vorzuweisen. Dahinter folgen mit BIG, Aufsteiger Eintracht Frankfurt, GamerLegion und Fanliebling NNO Prime drei Mannschaften, die sich allesamt noch berechtigte Hoffnungen auf den sechsten - und damit letzten - Tabellenplatz machen dürfen, der zur Playoff-Qualifikation berechtigt.

Einzig E WIE EINFACH E-SPORTS liegt ein wenig abgeschlagen mit nur zwei Siegen aus neun Spielen am unteren Ende der Tabelle. Aber auch die ein wenig als Ausbildungsclub verschriene Organisation hat bei einem guten Run in der Rückrunde noch alle Chancen darauf, in der K.o.-Phase zu landen.

Großartig Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, bleibt den Teams aber auch gar nicht. Direkt heute, am 17. Februar um 18:00 Uhr, startet die zweite Hälfte der Saison mit der Auftaktpartie zwischen Schalke 04 und GamerLegion. Es gilt für die Teams also mehr denn je, sich für eine gute Playoff-Ausgangslage in Position zu bringen.