Eine Geschichte von Karma: Elias "Upset" Lipp zurück an der Spitze

Es war eine DER Stories, der Off-Season, des vergangenen Winter Splits. Martin „Rekkles“ Larsson kommt zurück zu seinem Herzensteam Fnatic.

Bei all dem ganzen „Der-verlorene-Sohn-kehrt-zurück-Hype“ wurde aber offensichtlich vergessen, dass FNC auf Rekkles‘ Position eigentlich schon qualitativ hochgradig besetzt ist. Und zwar mit einem der besten AD-Carrys in Europa. Wenn nicht sogar weltweit.

Rekkles kommt! Wohin mit Upset?

Elias „Upset Lipp spielt seit Jahren auf extrem hohem Niveau und war 2022 einer der Hauptgründe, warum Fnatic sich nicht nur für die Worlds qualifiziert, sondern dort auch bis zum überraschenden Einbruch in der Rückrunde der Gruppenphase, stellenweise sehr überzeugend ablieferte.

Mit der erneuten Ankunft von Rekkles musste der Deutsche weichen. Für einen Spieler, der zu seiner Zeit zwar zweifelsfrei zu den besten auf seiner Position gehörte, das letzte Jahr aber in einer unterklassigen nationalen Liga verbracht hatte. Von verwunderten Fans erdachte Szenarien, in denen Rekkles als Support-Spieler an der Seite von Upset eingeplant wäre, bewahrheiteten sich nicht.

Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Fnatic spielte mit Rekkles den schlechtesten Split ihrer Vereinshistorie. Gerade einmal zwei Siege bei sieben Niederlagen bedeuteten Platz 9 in der Tabelle und damit erstmals das Verpassen der Playoffs seit FNC in der LEC/EU LCS antritt (seit 2013, Anm. d. Red.).

All das während Upset auf der Bank schmorte. Ein neues Team konnte sich in all der Kurzfristigkeit, in der der Rekkles-Deal über die Bühne ging, nicht gefunden werden.

Spring Split: FNC wieder im Keller - Upset an der Spitze

Fast foward zum jetzigen Zeitpunkt.

Fnatic musste nach dem verkorksten Winter Split reagieren. Der große Umbruch wurde eingeleitet. Sowohl Support-Spieler Rúben „Rhuckz“ Barbosa (durch Henk „Advienne“ Reijenga) als auch Top-Lane-Veteran Martin „Wunder“ Nordahl Hansen (durch Oscar „Oscarinin“ Munoz Jimenez) wurden ersetzt. Mit Tomas „Nightshare“ Knezinek hält nun auch ein neuer Coach die Zügel in der Hand.

Früchte getragen hat das Ganze bisher noch nicht.

Im Gegenteil: Sowohl gegen Excel als auch gegen SK Gaming hagelte es Niederlagen. Vor allem in puncto Kommunikation scheint das Team nach wie vor nicht auf dem gleichen Nenner unterwegs zu sein. Entsprechend steht man nach dem ersten Spieltag des Spring Splits genau da, wo man den Winter Split beendet hat. Ganz unten in der Tabelle. Weit weg von den Playoff-Plätzen.

Ganz anders hingegen die Situation bei Upset.

Vor Beginn des nun laufenden Spring Splits endlich von seinem Dasein als inaktiver Bankspieler erlöst, steht der Deutsche mit seinem neuen Team Vitality an der Spitze der LEC. Sowohl die MAD Lions als auch Excel wurden in beeindruckender Art und Weise besiegt.

Upsets Statlines in den jeweiligen Spielen? 7/0/7 und 9/0/7.

So oder so scheint sich nun zu Bewahrheiten, was viele Fans und Experten kritisch an Fnatics Wechsel auf der AD-Carry-Position gesehen haben. Was marketingtechnisch sicherlich ein Erfolg war, ging auf sportlicher Ebene nach hinten los. Mal abgesehen davon, dass man so nicht mit einem verdienten Spieler umgehen sollte. Das ehemalige Erfolgsteam droht nach und nach in der Versenkung zu verschwinden.

Upset kann das inzwischen allerdings egal sein. Der Start mit Vitality verlief absolut erfolgsversprechend. Der Deutsche harmoniert jetzt schon wunderbar mit den restlichen Teammitgliedern. Die Bienen scheinen mit ihrem vor Talent strotzenden Roster nun endlich der Titelanwärter zu sein, den die Fans sich vor zwei Jahren bei der Ankunft von Luka „Perkz“ Perkovic versprochen hatten.