Hamburger verteidigen Meistertitel

Am Ende hat es fünf Spiele gebraucht, ehe man einem neuen alten Prime-League-Champion zujubeln durfte. Die Unicorns of Love haben ihre Leistung aus dem vergangenen Summer Split eindrucksvoll bestätigt und die Konkurrenz von SK Gaming mit 3:2 aus dem Ring gefegt.

Beide Mannschaften agierten über den gesamten Split hinweg auf hohem Niveau. Insbesondere die Unicorns of Love lieferten den eigenen Fans immer wieder Grund zum Jubeln - sei es mit Spitzenleistung an Maus und Tastatur oder die erfolgreiche Einbindung der ersten professionellen Spielerin im Umfeld der höchsten deutschsprachigen League of Legends Liga.