LoL: EMEA Masters: SK bereits im Viertelfinale - Zieht UOL SE nach?

Zwei Mal im Jahr kommen die besten 24 Teams aus aller Welt auf der internationalen Bühne zusammen, um über Play-Ins, Gruppenphase und abschließenden Playoffs die größte Trophäe in der Welt der nationalen LoL-Ligen auszuspielen.

Deutschland respektive die DACH-Region, vertreten von Teams aus der ersten Division der heimischen Prime League, ist selbstverständlich mit von der Partie. Bis zum letztem Jahr mit drei Teams - seit der Umstellung des Formats nach 2022 nur noch mit den beiden Finalisten des regulären Spring- beziehungsweise Summer-Splits. Anders als in den Jahren zuvor, sind diese aber direkt für die Main-Phase des Turniers qualifiziert und müssen sich nicht erst über die Play-Ins in die Gruppenphase spielen.

In der diesjährigen Frühlings-Ausgabe sind es die amtierenden Meister von den Unicorns of Love Sexy Edition sowie ihre Final-Gegner von SK Gaming Prime, die die deutschen Fans hoffen lassen.

EMEA Masters: SK bereits im Viertelfinale - Zieht UOL SE nach?

In Gruppe D platziert, konnte das Academy-Team von SK Gaming mit einer ausgeglichenen Bilanz von 3 zu 3 sowohl Riddle Esports als auch Anorthosis Famagusta Esports hinter sich lassen und so zusammen mit Team GO das Ticket für das Viertelfinale lösen.