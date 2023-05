Koreaner und Chinesen dominieren weiter! EU & NA beim MSI 2023 deutlich abgehängt

Neben der World Championship markiert das Mid-Season Invitational den wichtigsten Wettbewerb einer laufenden League-of-Legends-Season. Bei der „kleinen Weltmeisterschaft“ treffen die besten Teams eines Splits aufeinander und spielen um Ruhm, Ehre und mit 250.000 US-Dollar um jede Menge Preisgeld. 2023 findet das MSI unter neuem Format in London statt - erstmals dürfen sich die Zuschauer:innen über eine Double Elimination freuen, die so erstmalig in einem internationalen Turnier zum Einsatz kommt, zumindest im League-of-Legends-Kosmos.