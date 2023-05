MSI 2023: Ernüchterung pur: G2 & MAD von Korea abgefertigt

EU international: Ernüchterung macht sich breit

MAD gelang quasi alles, bis man sich in der 23. Minute unnötigerweise ohne große Not dazu entschied, den Baron zu attackieren. T1 in Person von Jungler Hyeon „Oner“ Moon stahl das Monster inklusive Buff und leitete damit eines der bemerkenswertesten Comeback der jüngeren kompetitiven LoL-Geschichte ein, das schlussendlich in der 34. Minute tatsächlich Wirklichkeit wurde.