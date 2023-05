MSI 2023: Sind G2 Esports und die MAD Lions titelreif?

Am gestrigen Abend ist die erste Phase des diesjährigen MSI zu Ende gegangen: Die Play-Ins-Stage. Insgesamt 12 Teams, darunter auch die europäischen Vertreter von G2 Esports, traten an, um noch eines der verbleibenden drei Endrunden-Tickets zu lösen.

Wie bei internationalen Turnieren dieser Größenordnung üblich, versammelte sich auch schon in der Play-Ins-Stage alles was Rang und Namen in der Szene hatte. Davon stachen noch einmal vier heraus: G2 Esports, die Gewinner des LEC-Winter-Splits, Bilibili Gaming, die Zweitplatzierten des LPL-Spring-Splits, die Golden Guardians, ebenfalls Spring-Split-Zweiter, allerdings in der amerikanischen LCS und PSG Talon, das Top-Team der taiwanesischen Region.

MSI 2023: EU mit Titelchancen?

Für die beiden LEC-Teams sicher keine einfachen, aber bestimmt auch keine unmöglichen Aufgaben. G2 hat sich nach dem enttäuschenden vierten Platz im Spring Split offenbar schnell wieder rehabilitiert. Die souveräne Qualifikation über die Play-Ins-Stage bezeugt das. Die LEC-Rekordchampions sind an guten Tagen immer in der Lage es mit jedem Team der Welt aufzunehmen.

Auch die MAD Lions haben mit ihrem Titelgewinn im vergangenen Split, als sie mit einer negativen Bilanz von 3:6 gerade noch so via Tiebreaker in die Playoffs gekommen sind und dort am Ende trotz allem die Trophäe in die Höhe gestreckt haben, bewiesen, dass sie zu allem fähig sind. Ob sie dies auch auf der großen Bühne der Copper Box Arena in London übertragen können, bleibt abzuwarten.