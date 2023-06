Historisch! Japanerin schreibt eSports-Geschichte in League of Legends

In der von den vier großen Ligen beherrschten League-of-Legends-Szene vergisst man recht schnell, dass neben LCK, LPL, LEC und LCS auch weitere Wettbewerbe und Wettkampfstrukturen existieren. In Japan zum Beispiel treten verschiedene Teams im Zuge der LJL, League of Legends Japanese League, gegeneinander an, um am Ende des Jahres zu den Worlds, der Weltmeisterschaft des Spiels, fahren zu können. Mit Miyu „Shakespeare“ Otomo ist hier nun erstmals eine weibliche Spielerin im laufenden Wettbewerb zum Einsatz gekommen.