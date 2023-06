Neue Entwicklung im LCS-Streit! Warum der Summer-Split jetzt doch stattfinden könnte

Die letzten Forderungen der LCSPA wurden in einem Statement der Head of Esports beantwortet. Vier der fünf Punkte wurden abgelehnt und mit großem finanziellen und personellem Aufwand begründet.

League of Legends

League of Legends

League of Legends

League of Legends

Weltmeisterschaft 2024 in London?

Weltmeisterschaft 2024 in London?

League of Legends

League of Legends

Doch nicht alle Pro-Player für den Walk-Out?

Seit der Aussage des bekannten eSportlers Yiliang „Doublelift“ Peng über die bevorstehende Sommer-Saison der LCS bestehen Zweifel an der Protestaktion der Teams. In seinem Stream sagte der 29 Jährige, er wird, sofern keine Lösung gefunden wird, sich dafür entscheiden, am Summer-Split teilzunehmen. Mit dieser Meinung könnte er nicht alleine sein.