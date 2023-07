Knappes LoL-Duell: Amateure schlagen deutsches Profi-Team!

Über das Wochenende wurde im Palais Wertheim in Wien das „Red Bull For the Win“ -Finale ausgetragen. Von den neun Freizeit-eSportlern konnten allerdings nur drei einen Sieg verzeichnen. In der Disziplin Rocket-League musste sich das Team „Two and a Half Chasers“ den Profis von Austrian Force mit einem 3:1, für die professionelle Mannschaft, geschlagen geben. Ähnliche Ergebnisse brachte das Aufeinandertreffen der, only-female, Ninjas in Pyjamas in Counter-Strike: Global-Offensive.