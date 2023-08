Faker kehrt nach Armverletzung zurück und sichert T1 den Sieg

Lee „Faker“ Sang-hyeok hat in League of Legends bereits alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Auch mit 27 Jahren und obwohl er zu den mittlerweile dienstältestens Profis gehört, gibt es wenige, die es mit dessen Können aufnehmen können. Entsprechend überraschend kam die Nachricht, dass Faker aufgrund von Schmerzen im Arm eine spielerische Pause einlegen musste. T1 konnte zum damaligen Zeitpunkt nicht sagen, wann er wieder in die Mannschaft zurückkehren würde.

An seiner Stelle übernahm Yoon „Poby“ Sung-won, der normalerweise in der Mid Lane des Academy-Teams an den Start geht. Leider gelang es Sung-won nicht, an die Klasse seines Vorgängers anzuknüpfen, weshalb T1 ein Spiel nach dem anderen verlor.

Faker kehrt zurück

Doch so überraschend wie Fakers Verletzung bekannt wurde, so überraschend feierte dieser nun sein Comback in der heimischen LCK. Obwohl T1 mit Kwangdong Freecs eine machbare Aufgabe geliefert bekam, war es nicht selbstverständlich, dass die Jungs um Faker ihre Konkurrenz schlagen würden. Doch allem Argwohn zum Trotz, schien es so, als würde die Rückkehr des G.O.A.T. den Unterschied machen, weshalb es dem Team schlussendlich gelang ihre Gegner mit 2:0 auf die Bretter zu schicken.

