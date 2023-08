FNATIC schlägt Excel und darf nach Korea (irgendwie ... !)

Die europäische Top-Liga LEC bewegt sich langsam, aber sicher dem Saisonhighlight entgegen. Während G2 und MAD Lions bereits für die dritte Runde gesetzt sind, mussten FNATIC, BDS, Excel und SK Gaming im Lower Bracket ran. Für die Teams ging und geht es nach wie vor um alles - so steht nicht nur der krönende Abschluss einer erstmals in drei Splits ausgetragenen Season auf dem Spiel, auch das Ticket für die bevorstehende Weltmeisterschaft will gelöst werden.

G2 Erzrivale FNATIC eine Runde weiter

Besser sollte es hingegen bei FNATIC laufen. G2s Erzrivale konnte sich zwar am Ende durchsetzen, musste dabei jedoch über die volle Distanz gehen. Erst in Partie fünf und nachdem man einige Zeit zurücklag, brachte ein geschickter Kampf in der Nähe des Baron Pits die Wende. Somit trifft FNATIC in Runde 2 des Season Finals auf Team BDS. Die Schweizer konnten zuvor SK Gaming mit einem klaren 3:0 in deren Schranken verweisen.