Großes Halbfinale in Korea

Am Samstag, den 19. August, wird ein weiteres Kapitel in der Geschichte der „Telecom Wars“ geschrieben. T1 bekommt es einmal mehr mit Erzrivale kt Rolster zu tun. Bei dem Duell der von zwei unterschiedlichen Telekommunikationsunternehmen gesponserten Teams hat es in den vergangenen Jahren immer wieder spannendende Matches gegeben, jedoch war es lange nicht mehr so ausgeglichen wie in diesem Sommer.