Nach TSM: Weiteres Team offenbar vor LCS-Ausstieg

Nachdem vor wenigen Monaten TSM verkündete, in Zukunft in einer anderen Region an den Start gehen zu wollen, könnte nun schon der nächste Ausstieg folgen. Wie die Kollegen von Dexerto nun berichten, soll es auch eine weitere Organisation geben, die mit einem Abschied aus der Nordamerikanischen League-of-Legends-Liga liebäugelt.