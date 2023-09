Das Ende einer Ära: TSM verlässt die LCS

Das Ende des amerikanischen Traums

Inmitten des Mid-Season Invitationals kam es zu einer traurigen Bekanntgabe: Team SoloMid wird in naher Zukunft die LCS verlassen, um in einer anderen Region an den Start zu gehen. Nun wurde das LCS-Team aufgelöst. Es ist das Ende einer Ära.

© Robert Paul/Riot Games