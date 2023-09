G2 gewinnt 12. Titel - LEC-Finale 2024 in München!

Europas Elite - Gut genug für die Worlds?

Denn unabhängig davon, wie viele Titel die Samurai auch in den letzten Jahren in der LEC gewonnen haben, am Ende - wenn es bei den Weltmeisterschaften um den ganz großen Wurf ging - wurde dem Team im speziellen und Europa im allgemeine ein ums andere Mal die Grenzen aufgezeigt. Vor allem die Vertreter aus der koreanischen LCK und der chinesischen LPL schienen bei den letzten Ausgaben mindestens immer ein Level über dem, was Europas Crème de la Crème bieten konnte.