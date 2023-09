LEC-Rekordmeister G2 Esports bezwingt MAD Lions und löst erstes Final-Ticket

Im laufenden Jahr wurde in der LEC ziemlich viel verändert und neu gestaltet. Anstatt zwei gibt es drei Splits, aufgeteilt auf Winter, Spring und Summer. Dennoch ist es weiterhin G2 Esports das scheinbar nach Lust und Laune die Liga dominiert. Mit einem kleinen Ausrutscher im Frühling konnte das Team zwei der drei Splits für sich entscheiden. Gegenwärtig sieht auch alles danach aus, dass auf die Summer-Split-Meisterschaft zudem die Season Championship folgen könnte.

MAD Lions überrollt

Vergangenen Sonntag wurde im Upper Bracket Finale der erste von zwei Finalteilnehmer ermittelt. G2 Esports traf hier auf die MAD Lions, die zuvor Excel Esports klar mit 3:0 bezwangen. Doch so eindrucksvoll die einstmals in Madrid gegründete Organisation gegen die Engländer von Excel agierte, so chancenlos wirkte das Roster im Duell mit „Dauerkartenchampion“ G2.