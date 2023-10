Bitteres Ende für die LEC: G2 & Fnatic verlieren Entscheidungsmatches - Worlds 2023

Erst Team BDS, dann die MAD Lions, gefolgt von Fnatic und schlussendlich G2 Esports. Alle vier der aus Europa stammenden eSports-Organisationen haben es nicht geschafft, sich für die Endrunde der League of Legends-Weltmeisterschaft zu qualifizieren. In den Fällen von Fnatic und G2 Esports fiel die Entscheidung jedoch äußerst knapp aus.

Während Team BDS mit keinem Sieg und drei Niederlagen recht früh aus dem Turnier ausschied, gelang es den MAD Lions immerhin einen Triumph zu feiern. Doch auch für den LEC-Dritten war danach bereits Schluss. Fnatic und G2 Esports wiederum starteten recht unterschiedlich in das Turnier. Während sich Vizemeister Fnatic irgendwie durch die Swiss Stage durchboxte, begann G2 direkt mit zwei Siegen.

Schlussendlich mussten sich beide Mannschaften in einem Best-of-Three gegen die Konkurrenz aus China beweisen, um den Einzug in die Knockout-Stage feiern zu dürfen. Doch trotz stellenweiser guter Leistungen, schafften es weder Fnatic noch G2 Esports sich gegen Weibo respektive BLG erfolgreich durchzusetzen.

