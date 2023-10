Dominanz pur! Team BDS schickt die Golden Guardians zurück nach Hause - Worlds 2023

Bis zum heutigen Tag lässt sich diese mit einer ganz einfachen Aussage beantworten: „LEC!“. Tatsächlich hatten die Europäer stets und in beinahe allen großen Wettbewerben gegenüber den Nordamerikanern die Nase vorne. Entsprechend waren vor dem Start des Worlds Qualification Matches zwischen den Golden Guardians und Team BDS die Rollen klar verteilt.

Dominanz, von Anfang an

Tatsächlich hätte das Ergebnis nicht klarer ausfallen können. Von Beginn an dominierte BDS das Match und beendete in gerade einmal 20 Minuten und 20 Sekunden die erste Partie. Keine guten Aussichten für die Golden Guardians.

Anders wiederum sah es in der zweiten Runde der Begegnung aus. Insbesondere Eric „Licorice“ Ritchie war dazu in der Lage, zunächst einige Akzente auf der Top Lane zu setzen und Gegenspieler Adam „Adam“ Maanane einen Kill abzunehmen. Im Nachhinein sollte es jedoch bei Einzelaktionen bleiben. Zwar spielte GG ordentlich mit und bot BDS streckenweise gut Paroli, am Endergebnis und einem weiteren Sieg der Europäer sollte dies jedoch nichts ändern.