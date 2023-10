Ein Salary Cap wird für die LEC eingeführt

In den USA normal, in Europa weniger bekannt: eine Gehaltsobergrenze oder auf Englisch „Salary Cap“. Bereits am 28. September kündigte League of Legends-Entwickler Riot Games das sogenannte „Sporting Financial Regulations“ für die LEC an. Hierbei handelt es sich grundsätzlich um ein Kontrollgremium oder -mechanismus, der dafür sorgen soll, dass bestimmte Gehaltsgrenzen nicht überschritten werden.