Wahnsinn! LEC-Vertreter verliert gegen TEAM WHALES aus Vietnam - Worlds 2023

Neuer Tag, neue Runde! Heute kam erstmals nach dem Triumph im Qualifying Match Team BDS zum Zug. Im Laufe der Play-In Stage bekamen es die Europäer mit dem Zweiten der VCS zu tun, TEAM WHALES. Zuvor aber mussten die Recken von DetonatioN FocusMe der japanischen LJL ran, die jedoch wenig gegen die Konkurrenz von CTBC Flying Oyster zu bieten hatte.

Guter Start, schlechtes Match - DFM vs. CFO

Zunächst sah es für das aus Japan stammende Team nicht schlecht aus. Noch in den ersten Minuten konnte man sich einen kleinen Goldvorteil erspielen, der jedoch nach und nach in sich zusammenschrumpfte. Ab der zehnten Spielminute sollte für DFM nichts mehr richtig zusammenpassen. Eins ums andere wurde der LJL-Vertreter von CFO überrannt und am Ende verdient geschlagen. Nicht anders sah es auch in Partie zwei aus. Entsprechend müssen die Japaner nun den bitteren Gang ins Lower Bracket antreten, während Flying Oyster entweder auf Team BDS oder TEAM WHALES treffen wird.

Die erste richtige Serie der Worlds 2023 - BDS vs. TW

Nach dem Beeindruckenden Sieg gegen die Golden Guardians war nun auch endlich Team BDS an der Reihe, im Wettstreit um den Einzug in die Gruppenphase das eigene Können unter Beweis zu stellen. Den Europäern sollte bereits im ersten Match gegen TEAM WHALES ein Start nach Maß gelingen, bei dem insbesondere Top Laner Adam „Adam“ Maanane in den Mittelpunkt rückte. Der ehemalige Fnatic-Spieler überrollte sein Gegenüber förmlich und hatte bereits nach wenigen Spielminuten sechs Kills auf der Habenseite zu verbuchen. Ein Vorsprung, der sich wenig später auf das gesamte Roster verteilen sollte. Nach etwas mehr als 23 Minuten war Schicht im Schacht und Team BDS konnte einen ersten Sieg feiern.

In der zweiten Partie wiederum schien es so, als hätten die Vietnamesen den Code von BDS entschlüsselt und auf beinahe jede Aktion der Europäer die perfekte Antwort parat gehabt. Besonders ein Team Fight um die 24. Spielminute herum konnte der VCS-Zweite eindrucksvoll für sich entscheiden, was wiederum in einem Baron-Buff endete. Trotzdem gelang es TEAM WHALES im Anschluss nicht, diesen Vorteil gewinnbringend für sich zu nutzen. Stattdessen sorgte ein weiteres Scharmützel auf der Bot Lane dafür, dass sich das Team vorerst zurückziehen musste und nicht weiter dazu in der Lage gewesen ist, weiter die Basis der Europäer anzugreifen. Dennoch ließ die Konkurrenz aus Vietnam nicht locker.

In der 35 Spielminute wäre es zudem beinah so weit gekommen, dass BDS in einem dritten Match um den Einzug in die nächste Runde des Upper Brackets hätte spielen müssen. Schlussendlich gelang es den Europäern jedoch, die heranstürmenden Vietnamesen noch einmal zurückzuschlagen, wenn auch äußerst knapp. Es sollte am Ende jedoch vergebene Liebesmühe gewesen sein. Immer erdrückender war die Übermacht von TW zu spüren, die bei knapp 40 Minuten verdient mit einem Ausgleich belohnt wurde. Entsprechend kam es erstmals im Zuge der Worlds zu einem entscheidenden dritten Match.

Überraschendes Ende

Die Überraschung war entsprechend groß, sowohl bei den Fans wie den Expert:innen. Bahnt sich hier etwas die erste größere Überraschung des Turniers an? Zumindest sah es in der dritten Partie zunächst danach aus. Innerhalb der ersten Viertelstunde spielte mit TEAM WHALES gefühlt nur eine einzige Mannschaft. Egal ob Herald, Drake oder in der generellen Laning-Phase: die Vietnamesen hatten überall die Nase vorn. Und das sollte sich auch bis weit in das Mid Game nicht ändern, obwohl es BDS gelang ihrerseits einen Herald einzukassieren.

Damit sollte es in Sachen Erfolgserlebnisse gewesen sein. TEAM WHALES gelang es das gesamte Match über die eigene Dominanz auszuspielen und weiter auszubauen. Entsprechend sicherte man sich den ersten Baron im Spiel und zwang BDS immer wieder zum Rückzug - egal ob es sich um die Verteidigung von Turrets oder beim Kampf um Objectives handelte. Bis zur 30. Minuten war es zudem lediglich TW-Jungler Trần „BeanJ“ Văn Chính der von BDS zwei mal aus dem Spiel genommen wurde.

Beim Kampf um den zweiten Baron sollte es zu einer Vorentscheidung kommen. Obwohl es BDS gelang den gegnerischen Mid Laner aus dem Spiel zu nehmen, schafften es die Europäer trotz Überzahl nicht, die Konkurrenz im Baron Pit zu besiegt und sich selbst so eine Verschnaufspause zu verschaffen. Zwar gelang dem LEC-Vierten mit Nautilus den gegnerischen Support aus dem Spiel zu nehmen, im Gegenzug musst man jedoch zwei herbe Verluste hinnehmen, weshalbe es BDS nicht mehr möglich war, um den Baron Buff zu spielen. Auf diesen sollte wenig später zudem die Drake Soul folgen, die sich TEAM WHALES in einem taktisch hervorragend ausgespielten Teamfight sicherte.