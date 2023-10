War das das Spiel des Jahres? G2 bezwingt Weibo aus China - Worlds 2023

G2 Esports - Against all odds!

Die Weltmeisterschaft ist noch recht jung, doch schon jetzt lässt sich das Duell zwischen G2 Esports und Weibo als möglicherweise bestes Duell der Swiss Stage bezeichnen. Dieses beinahe 40 Minuten andauernde Match hatte all das zu bieten, was man sich als League of Legends-Fan nur wünschen kann. Einseitige Dominanz, verspielte Führungen, verlorene Teamkämpfe, Baronplays und -steals, Goldvorteile, die dann wiederum verspielt werden, und vieles mehr. Zwischenzeitlich sah es ganz danach aus, als würden die Chinesen über den LEC-Ersten drüberrollen, nur um in entscheidenden Teamfights den Kürzeren ziehen zu müssen. G2 bewies außerordentliche Nehmerqualitäten und sicherte sich am Ende zwar etwas überraschend, aber nicht unverdient den Sieg und darf sich über einen Score von 2:0 freuen.