Willkommen Karmine Corp! Französische eSports-Organisation löst Astralis in der LEC ab

Karmine Corp wird Teil der LEC

Was lange währt, wird endlich gut! Karmine Corp ist nach jahrelangen Überlegungen und unzähligen Gesprächen endlich der Sprung in die höchste Spielklasse der EMEA-Region in League of Legends gelungen. Im Gegenzug müssen sich Fans von Astralis verabschieden.

Karmine Corp löst in der LEC Astralis ab und wird zum kommenden Split Teil der LEC

© x.com/lolesports