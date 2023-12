Rekordweltmeister T1 kommt nach Berlin

Die LEC bereitet sich bereits auf die kommende Saison vor, während MSI und die Worlds noch in weiter Ferne liegen. Entsprechend könnte man annehmen, das League of Legends-Jahr sei bereits vorbei, wäre da nicht eine kleine aber durchaus hochklassig besetzte Veranstaltung von Red Bull am Start.

Kommendes Wochenende findet das „A League of its own“-Event im Berliner Velodrom statt. Hier tritt niemand geringeres als Neuweltmeister sowie vierfacher Titelträger T1 mit Superstar Lee „Faker“ Sang-hyeok gegen eine ganze Reihe namhafter Teams an. Unter anderem sind LEC-Neueinsteiger Karmine Corp, Team Heretics sowie Rekordmeister G2 Esports mit von der Partie. Aber auch nationale Mannschaften wie BIG, Eintracht Spandau oder NNO old treten hier gegen das beste Team der Welt an.

BIG oder die Eintracht?

Für die Dauerrivalen BIG und Eintracht Spandau geht es jedoch zunächst in einem Showmatch darum, sich für eine Partie mit T1 zu qualifizieren. Der Sieger erhält die Möglichkeit, das eigene Können gegen den amtierenden Worlds-Champion unter Beweis zu stellen, ehe sich dieser anschließend unter stetig verändernden Bedingungen gegen G2, Karmine Corp, NNO old und Team Heretics zur Wehr setzen muss.

Ablaufplan des Events A League of its own von RB

Diesbezüglich hat Red Bull folgende Informationen veröffentlicht:

T1 ist für alle Champions gesperrt, die zuvor den Rift betreten haben.

Bans und Nicht-T1-Matches sind nicht Teil der Champion-Pool-Beschränkung.

Teams, die gegen T1 antreten, haben alle Champions zur Verfügung.

Alle Regeln werden im letzten Spiel zwischen T1 und G2 aufgehoben.