Über 50 Millionen US-Dollar Spendengelder: Riot Games Bemühungen zahlen sich aus

Über 50 Millionen US Dollar.

So viel Geld liegt inzwischen im Social Impact Fund von Riot Games. Einer Initiative, die der League-of-Legends-Publisher 2019 ins Leben gerufen hat und der darauf abzielt im Verbund mit seiner Spielerschaft gemeinnützige Projekte zu unterstützen.

Die Spendengelder werden dabei meist über bestimmte Events in den einzelnen Spielen generiert. Beispielsweise werden Skins wie bei LoL im Falle der Dawnbringer Karma angeboten, bei denen ein Teil der Erlöse direkt in den Fund fließen. Alleine dadurch konnten 2019 über 6 Millionen US-Dollar Spendengelder gesammelt werden. Ähnlich lief es auch 2020 beim VALORANT Give Back Bundle ab, das weitere 5,5 Millionen einbrachte.

Genutzt werden die gesammelten Gelder dann zur Unterstützung für gesellschaftliche Themen wie der Investition in Bildung, Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit.

Dylan Jadeja, seines Zeichens CEO von Riot Games, drückte in einem Statement vor allem Dankbarkeit und seinen Stolz über die Großzügigkeit der Spieler weltweit aus. Er betonte außerdem die Auswirkungen der Beiträge, insbesondere in Zeiten globaler Unsicherheit, und hob die dauerhaften positiven Veränderungen hervor, die in lokalen Gemeinschaften gefördert werden.